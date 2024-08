Brasileiros provocam espanholas após derrota para Alemanha: ‘Também não joga bola?’

A maestria do brasileiro para torcer é equivalente ao talento que tem para secar. Não à toa, os torcedores se deliciaram com a derrota da Espanha para Alemanha, na manhã desta sexta-feira (9), pela disputa da terceira colocação do futebol feminino nos Jogos Olímpicos. Sendo assim, a seleção espanhola, atual campeã do mundo, se despediu de Paris sem subir ao pódio – o que gerou uma série de memes nas redes sociais.

Os brasileiros não perdoaram as declarações das jogadoras espanholas após a derrota para o Brasil na semifinal e, por isso, torceram pelo bronze da Alemanha nesta sexta-feira (9). A fala da atacante Jenni Hermoso, por exemplo, se tornou alvo de ironias nas redes sociais depois da confirmação do quarto lugar nos Jogos Olímpicos.

“Quatro gols de uma equipe que, para mim, não joga futebol… Mas, no final, o que contam são os gols”, disse Hermoso à rádio espanhola Cadena Cope após derrota para o Brasil.