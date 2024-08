Botafogo terá mudanças contra Juventude; veja provável escalação

Alvinegro entra em campo, no domingo, às 11h no Alfredo Jaconi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Crédito: Jogada 10

O Botafogo terá desfalques para a próxima contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Artur Jorge terá problemas, pois não contará com dois titulares: o lateral-direito Damián Suárez, afastado, e o atacante Luiz Henrique, que cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além deles, Tchê Tchê, que vem sendo opção durante os jogos, foi expulso contra o Atlético-GO e também não pode jogar. Tiquinho Soares, com dores no joelho direito há uma semana, não aparece nas imagens do treino desta sexta e pode ser desfalque mais uma vez.