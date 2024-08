Bahia x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Ba-Vi será neste domingo no Estádio da Fonte Nova; Tricolor de Aço chega embalado por classificação, enquanto Rubro-Negro quer seguir fora do Z4

Neste domingo (11), o estado da Bahia vai parar, afinal, será dia do clássico Ba-Vi, pelo Campeonato Brasileiro . O duelo está marcado para as 16h (de Brasília) e será realizado no Estádio da Fonte Nova. O time de Rogério Ceni é o sétimo colocado, com 32 pontos. Enquanto isso, a equipe de Carpini ocupa a 15ª posição na tabela.

Como chega o Bahia

Embalado pela grande classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, ao eliminar o Botafogo, o time comandado por Rogério Ceni vai em busca do triunfo para seguir brigando pelas primeiras colocações. Desse modo, o comandante do Tricolor de Aço deve escalar Thaciano e Everaldo no ataque, municiados por Everton Ribeiro, Cauly e Jean Lucas no meio de campo.

Como chega o Vitória

Ainda em fase de recuperação na competição nacional, o Vitória não pode cogitar outro resultado que não seja a vitória, afinal, está próximo do Z4. Neste momento, o time é o 15º colocado, com 21 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento. Desse modo, o técnico Carpini deve mandar a campo um time com Osvaldo e Janderson no ataque. Na defesa, Wagner Leonardo está confirmado, tendo feito um grande Campeonato Brasileiro.

BAHIA X VITÓRIA

Série A – 2024 – 22ª rodada / Série A

Data e horário: 11/8/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Cauly e Jean Lucas; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Patric Calmon; Luan Santos, Willian Oliveira e Ricardo Ryller; Jean Mota, Osvaldo e Janderson.Técnico:Thiago Carpini

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: lex Ang Ribeiro (SP) e Thiaggo Labes (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)