Auxiliar lamenta expulsão de Zubeldía e explica ausência de reforço no São Paulo

Carlos Gruezo deu entrevista no lugar do treinador argentino, celebrou a vaga nas quartas da Copa do Brasil e falou sobre Marcos Antônio Crédito: Jogada 10

O São Paulo empatou sem gols com o Goiás nesta quinta-feira (8), no estádio da Serrinha e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Contudo, a partida não terminou da forma que o Tricolor queria, já que Alan Franco e Zubeldía receberam o cartão vermelho. Após a partida, o treinador argentino preferiu não dar coletiva e mandou o auxiliar Carlos Gruezo que celebrou a vaga, mas lamentou a expulsão do técnico. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Luis foi até o campo para ver o que estava havendo, foi pela paz, o árbitro considerou uma falta e por isso foi expulso. Preferiu não vir na coletiva de imprensa, mas está feliz pela classificação. Lamentável finalizar assim uma série difícil, com duas equipes que deram o melhor, nós e o Goiás, uma série que estava aberta, lamentavelmente acabou assim”, disse o auxiliar.