Atlético de Madrid oficializa contratação mais cara desta janela na Espanha

Colchoneros assinam com meia inglês até 2029 numa transferência que ultrapassa os 40 milhões de euros (R$ 250 milhões)

O Atlético de Madrid confirmou nesta sexta-feira (9) a contratação do meia Conor Gallagher. De acordo com informações da imprensa espanhola, os Colchoneros pagaram 42 milhões de euros pelo jogador inglês (R$ 250 milhões), que assinou um contrato de cinco anos. Esta é, até agora, a transferência mais cara deste mercado na Espanha.

A negociação quase não se concretizou devido a uma certa hesitação por parte do Chelsea, agora ex-clube do atleta. No entanto, nos últimos dias, a situação mudou, e Gallagher vai realmente se juntar ao elenco comandado pelo técnico Diego Simeone.

O meio-campista inglês viajou na noite da última quarta-feira (7) para Madrid para finalizar os detalhes e assinar o contrato com o Atlético de Madrid.