Atlético confirma contratação de novo diretor

Com passagens por Orlando City e assessoria de ex-atletas, Diogo Kotscho assume agora a comunicação do Atlético

Kotscho tem experiência com comunicação esportiva, já foi assessor do ex-atleta Kaká e recentemente estava no Athletico-PR. Ele passa férias com a família em Orlando, nos Estados Unidos. A tendência é que ele desembarque na próxima semana em Belo Horizonte para iniciar seu trabalho no clube mineiro.

A saída do Furacão, aliás, foi bastante conturbada, com várias polêmicas. Ele ficou no clube paranaense por cinco meses. Além disso, trabalhou também no Orlando City, da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos. Também trabalhou com os laterais Roberto Carlos e Cafu.

O profissional chega para assumir o cargo deixado por André Lamounier. O ex-assessor do Galo saiu do clube após várias polêmicas. A maior delas, no entanto, foi em uma ação na chegada de Bernard, quando o clube prometeu prêmios para torcedores, mas quem levou foi o filho e um amigo de Lamounier.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.