Arthur Elias faz mistério sobre Marta e deixa de lado retrospecto contra os Estados Unidos

Falta pouco para a grande final do futebol feminino dos Jogos de Paris. Neste sábado (10), Brasil e Estados Unidos disputam a medalha de ouro, às 12h (de Brasília). O torcedor brasileiro ainda não sabe se Marta, que retorna após suspensão, começará no time titular. Na véspera do confronto, o técnico Arthur Elias seguiu sem dar pistas sobre o retorno da Rainha do Futebol.

“Ainda não (definiu escalação). É tudo muito intenso e corrido. As decisões são tomadas baseadas no dia a dia. É muito bom contar com o retorno da Marta, com tudo que ela entrega de qualidade e experiência e o que ela representa. Será incluída, assim como todas, no método de trabalho, para escolhermos o time de início e as trocas, de acordo com o que for melhor para a Seleção”, disse Arthur Elias.