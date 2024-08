Após Olimpíada, Ingrid Oliveira faz forte relato sobre saúde mental

Pedi para o meu treinador: ‘Eu não quero ir para as Olimpíadas’, mas não tem como. A Giovanna [Pedroso] também estava com problemas (…). Depois de 2016, o que eu mais queria era provar quem eu era. Eu não era o que estavam falando. [Falava] ‘Vou continuar e dar a volta por cima e provar que todo mundo está errado”, revelou, citando o episódio que marcou sua carreira em 2016, quando levou um atleta para o seu quarto durante os Jogos do Rio. O caso teve grande repercussão na época.

Atleta do salto ornamental na Olimpíada , Ingrid Oliveira fez um forte desabafo em sua rede social nesta sexta-feira (09). No depoimento, a brasileira falou sobre saúde mental, revelou que pensou em suicídio e que não desejava disputar os Jogos de Paris.

Outro episódio revelado por Ingrid foi o relacionamento abusivo que enfrentou por um ano e meio. A situação teria levado a atleta a tentar o suicídio três vezes. Mas ela explicou que “não conseguia se libertar” e que poucos sabiam de sua situação.

Tentativa de foco no esporte

Mesmo com problemas com sua saúde mental, a atleta buscou no esporte uma válvula de escape. Ingrid disse que, por um período, conseguiu manter um foco maior, porém por pouco tempo. Um dos principais resultados dela no período foi a quarta colocação no Mundial de Esportes Aquáticos de 2022. Ainda assim, revelou que chegou ao ponto de ir aos treinos e apenas chorar.