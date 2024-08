Espanha x Alemanha: onde assistir, escalações e arbitragem

Espanha e Alemanha disputam, na manhã desta sexta-feira (9), a medalha de bronze do futebol feminino nos Jogos de Paris. O confronto será às 10h (de Brasília), no Parc Olympique Lyonnais, em Lyon, na França. A seleção espanhola, aliás, perdeu para o Brasil nas semifinais, e por isso encara as alemãs, derrotadas pelos Estados Unidos.

Onde assistir

A Globo, o SporTV, o Globoplay e a Cazé TV transmitem a partida.