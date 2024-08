Carille prepara mudanças no sistema defensivo do Santos

Treinador não terá Gil e JP Chermont contra o Paysandu e deve dar oportunidades para João Basso e Rodrigo Ferreira no time titular

O Santos encerrou sua preparação para o duelo contra o Paysandu, que acontece nesta sexta-feira (9), às 20h, no Mangueirão, pela 20° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E, para a partida, o técnico Fábio Carille prepara mudanças significativas no sistema defensivo da equipe.

Começando pelo veterano Gil. O zagueiro será preservado da viagem para Belém e ficará na Baixada Santista para realizar trabalhos físicos e se curar de dores musculares. Aliás, o defensor vem atuando com bastante frequência. Há um temor do jogador sofrer uma lesão mais grave por conta da sequência de jogos.

Para o seu lugar entrará Basso. O zagueiro retornou ao Peixe após ser emprestado ao Estoril, de Portugal, no primeiro semestre e ganhará a primeira chance com Carille. Sua última partida pelo Santos, contudo, acabou sendo a pior possível. Afinal, ele estava em campo na derrota para o Fortaleza por 2 a 1, resultado que culminou no rebaixamento da equipe, ano passado.