Apesar do interesse do Al-Ahli, Richarlison quer ficar no Tottenham

O Al-Ahli, da Arábia Saudita, tem interesse na contratação do atacante Richarlison nesta atual janela de transferências internacionais na Europa. No entanto, o brasileiro não tem intenção de deixar o Tottenham e quer permanecer no futebol inglês para retornar à seleção brasileira.

Dessa forma, as lesões dificultaram o desempenho do brasileiro na última temporada. Ele teve pelo menos quatro problemas físicos, inclusive uma delas no joelho, em março. O jogador esteve presente na viagem de pré-temporada 2024/25 do Tottenham pela Coreia do Sul nas últimas semanas, porém não atuou nos amistosos da equipe inglesa.

Por fim, Richarlison disputou até hoje 66 jogos pelo Tottenham, desde 2022/23, marcou 15 gols e deu sete assistências. Ele tem contrato com o clube inglês até 30 de junho de 2027. Na última temporada, o atacante foi o vice-artilheiro da equipe, com 12 gols, cinco a menos do que o sul-coreano Heung-min Son, e quatro assistências.

