Vasco vence, segura o Atlético-GO e avança na Copa do Brasil

Não podia ser diferente. Foi na garra que o Vasco conquistou a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, o Cruz-Maltino venceu o Atlético-GO por 1 a 0, pela partida de volta das oitavas, em São Januário. Lucas Piton marcou um “gol chorado” da vitória e o da classificação. O time de Rafael Paiva ficou recuado na maior parte do tempo e segurou o Dragão. Resumindo: festa na Barreira.

Agora, o Vasco aguarda o sorteio para saber quem vai enfrentar na próxima fase da competição. Antes disso, no sábado, o Cruz-Maltino faz clássico com o Fluminense, às 21h30, no Nilton Santos. O Atlético-GO visita o São Paulo, no domingo, às 16h, no Morumbis. Ambos jogos pela 22ª rodada do Brasileirão.

Gol ‘chorado’

O Vasco saiu na frente com gol na persistência de Lucas Piton no último lance do primeiro tempo. O lateral chutou cruzado, Guilherme Romão tentou tirar, mas se enrolou, e a bola foi parar no fundo das redes. No entanto, a equipe não foi bem na etapa inicial. O Cruz-Maltino teve dificuldades para sair da marcação dos goianos e quando tinha a bola errou no último passe. Antes do gol, as melhoras foram com Payet em dois chutes. Do outro lado, mesmo fora de casa, o Atlético-GO tomou a iniciativa e foi mais frequente no ataque. Gonzalo Freitas e Shaylon assustaram, mas sem sucesso. Entretanto, sem muita agressividade e com erros de passe no setor final do campo.