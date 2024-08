Talles Magno chega ao Brasil para assinar com o Corinthians

O atacante Talles Magno chegou em São Paulo na manhã desta quarta-feira (7) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Corinthians. O jogador de 22 anos veio dos Estados Unidos, onde defendia o New York City, e será emprestado por um ano ao Timão.

Para contar com o jogador, o Corinthians vai desembolsar 1,5 milhão de dólares ao clube norte-americano, o que corresponde a aproximadamente R$ 8,5 milhões na cotação atual. Ele tem contrato com o New York City até 2026. A expectativa é que ele esteja na lista de relacionados para o duelo contra o RB Bragantino, no próximo sábado (10), pelo Campeonato Brasileiro.