Skatista na infância, John Textor acompanha final do Skate em Paris

Apesar de estar na França, empresário lembrou do Botafogo em dia de partida decisiva pela Copa do Brasil durante entrevista

Durante uma entrevista à “CazéTV” na final da modalidade nos Jogos Olímpicos, o empresário, ao perceber que a imprensa era brasileira, gritou um ”Fogoooo”. Dessa forma, mostra que mesmo que ele não vá comparecer a partida pela Copa do Brasil, ele está com o Alvinegro na cabeça.

Em abril desde ano, Textor viralizou na internet após aparecer andando de skate no Rio de Janeiro. Acontece que o empresário teve seu primeiro contato com o esporte nesta modalidade. Aos 12 anos, foi campeão de Bowl Riding, um dos principais torneios de skate da época. Ele seguiu na carreira de skatista até o começo dos anos 80, quando sofreu uma grave lesão. Durante uma prova, ele caiu e lesionou a cabeça. Após ficar internado, abriu mão da carreira e focou nos estudos.

Em dia de jogo decisivo do Botafogo pela Copa do Brasil, John Textor, acionista majoritário da SAF do clube, está em Paris acompanhando os Jogos Olímpicos. Skatista na infância, o empresário presenciou a final do Skate Park nesta quarta-feira (7).

Para o jogo, a equipe carioca teve um desfalque de última hora. O lateral-direito Damián Suárez treinou normalmente na terça-feira (6), mas depois conversou com pessoas do clube e alegou problemas pessoais. Sendo assim, não viajou com a delegação para Salvador.

O Botafogo enfrenta o Bahia, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. A partida será na Arena Fonte Nova, às 19h (de Brasília). No primeiro jogo, as equipes ficaram no empate por 1 a 1, no Nilton Santos. Quem vencer, se classifica para as quartas de final da competição. Por outro lado, um novo empate leva a decisão para os pênaltis.