Renato frisa descanso do Grêmio e crê em avanço na Copa BR: ‘Preparados’

Imortal enfrenta o Corinthians pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Couto Pereira, nesta quarta-feira (07)

O Grêmio decide a sua vida na Copa do Brasil em duelo com o Corinthians, nesta quarta-feira (07). Isso porque a segunda partida pelas oitavas de final do torneio vai ocorrer às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba. Na verdade, será o terceiro encontro entre as equipes em 13 dias.

Levando em consideração o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, nos dois embates anteriores, o Imortal e o Timão empataram em 2 a 2 primeiro pela Série A. Já no jogo pela competição mata-mata, somente um 0 a 0 na Neo Química Arena. No entanto, o duelo desta quarta-feira tem caráter decisivo, pois vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Tanto que o comandante Renato Gaúcho priorizou este embate e preservou alguns de seus principais jogadores no último compromisso. No caso, a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico, na Ligga Arena, pelo Campeonato Brasileiro.