Rebeca Andrade revela motivo inusitado pelo qual não exibe medalhas no pescoço

Atleta com mais conquistas olímpicas da história do Brasil, a ginasta foi ao pódio em quatro oportunidades nas Olimpíadas de Paris

Maior medalhista de Jogos Olímpicos da história do Brasil, com seis no total, Rebeca Andrade tem evitado usar suas honrarias no pescoço para preservá-las. Com quatro medalhas nesta edição de olimpíadas, a ginasta brasileira revelou que as condecorações estão arranhando e, por isso, optou por carregá-las nas mãos.

“Elas estão batendo muito uma na outra, então estão arranhando. Estou ficando triste com isso. Não quero ficar triste. Não vou mais colocá-las no pescoço”, disse Rebeca em entrevista a Galvão Bueno.

Sempre bem humorada, a recordista brasileira concluiu: “Vou andar com elas na mão. Duas na mão e duas no bolso para não correr o risco”.