Pré-candidato à presidência do Flamengo, Bap reúne apoiadores influentes em jantar

Pré-candidato à presidência do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, se reuniu com apoiadores em um restaurante na Gávea, sede do clube, na noite de terça-feira (6). O encontro teve como objetivo solidificar ainda mais a união de nomes importantes da política interna à sua candidatura, inclusive com participação de ex-membros da gestão Rodolfo Landim.

A reunião teve início por volta das 19h no restaurante ‘Vamo’, localizado na sede social, e Bap discursou às 20h – após homenagem póstuma a Adílio. O ex-vice-presidente jurídico Flávio Willeman e o ex-gestor de finanças da gestão Landim, Rodrigo Tostes, também falaram ao centro com os apoiadores.

Outros nomes de peso da política do Flamengo também estiveram envolvidos na reunião dessa terça-feira (6). Entre eles: Cláudio Pracownik (Finanças), Antônio Tabet (Comunicação), Pedro Iooty (Secretaria e Assembleia Geral), Luis Nogueira (Futebol Base) e Alexandre Póvoa (Esportes Olímpicos). Vale destacar que todos fizeram parte das gestões de Eduardo Bandeira de Mello, antecessor de Rodolfo Landim na presidência do clube.