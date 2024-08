Pedrinho resolve ‘problemas internos’, ignora sondagens e fica no Santos

Atacante estava na mira de dois clubes da Série A, mas aparou arestas com o elenco e decidiu permanecer no Peixe

O atacante Pedrinho ficou muito próximo de deixar o Santos nos últimos dias. O jogador recebeu uma sondagem de um clube de Série A nos últimos dias e ficou fora da lista de relacionados no empate em 1 a 1 com o Sport, na sexta-feira passada, pela Série B. A novela ganhou tons de despedida, mas uma conversa com a diretoria e o elenco fizeram com que o jogador ficasse na Vila Belmiro.

Pedrinho estava na mira do Atlético Goianiense por um pedido do técnico Vagner Mancini. Contudo, a demissão do treinador fez com que o Dragão recuasse nas tratativas e não formalizasse uma proposta. Na Vila, sua permanência também estava em xeque, já que o jogador vinha sendo pouco utilizado, e rumores de atrito com colegas de elenco começaram a surgir.