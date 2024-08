Panathinaikos x Ajax: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar na fase preliminar da Liga Europa 2024/25. Nesta quinta-feira (8), Panathinaikos e Ajax se enfrentam, às 15h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Atenas, na Grécia, pelo jogo de ida na Terceira pré-eliminatória da segunda maior competição de clubes do futebol europeu. Ambas as equipes chegam em bons momentos neste início de temporada e têm como objetivos a classificação para a fase de grupos do torneio.

Como chega o Panathinaikos

O Panathinaikos quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para construir um bom resultado nesta Terceira pré-eliminatória e seguir em busca de uma vaga na fase de grupos.

Ao mesmo tempo, o time conta com 100% de aproveitamento nesta fase preliminar da Liga Europa e chega embalado para conquistar mais um resultado positivo. Assim, o Panathinaikos confirmou a classificação para esta fase ao eliminar o Botev Plovdiv, da Bulgária, com placar agregado de 6 a 1.