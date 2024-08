Palmeiras x Flamengo: Abel Ferreira é expulso por ato obsceno em reclamação

Ao ser chamado para ver o gesto no monitor do VAR, Anderson Daronco toma a decisão de aplicar cartão vermelho ao treinador português

Abel Ferreira não comandou o Palmeiras até o fim do duelo contra o Flamengo nesta quarta-feira (7), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Afinal, foi expulso aos 37 minutos do segundo tempo após o VAR identificar um ato obsceno do técnico português ao se irritar com a arbitragem.

Assim, o árbitro Anderson Daronco foi chamado ao monitor DO VAR por Jefferson Ferreira de Moraes, que operava a tecnologia no jogo. Após revisão, aplicou o cartão vermelho no treinador.

Após a ação de expulsar o comandante alviverde, Daronco abriu o microfone para informar sua decisão: “Expulso, após revisão, por fazer gesto obsceno com as mãos”.