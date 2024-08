Palmeiras e Flamengo escalados para o jogo desta quarta. Confira!

Abel Ferreira escalou o Palmeiras com três zagueiros. Estêvão ficou fora, e Zé Rafael fica no banco após sofrer pancada no treino da última segunda-feira.

Escalação do Flamengo

O Flamengo não terá um jogador importante. De La Cruz, com dores no joelho direito, não viajou com a delegação para São Paulo. No lugar do uruguaio, Allan começa como titular. Em contrapartida, Cebolinha se recuperou de um incômodo na coxa direita. O atacante, porém inicia no banco. Luiz Araújo inicia no ataque ao lado de Pedro.

Deste modo, o Fla vai a campo com: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Allan, Arrascaeta, Gerson; Luiz Araújo e Pedro.

