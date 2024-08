Olimpíada: ginastas do Brasil fazem foto com medalhas conquistadas em Paris

Ao todo, as atletas conquistaram quatro medalhas, sendo uma de ouro, duas de prata e uma de bronze. Rebeca esteve presente em todas as conquistas, sendo três individuais (salto, solo e individual geral). Já o bronze foi resultado da disputa por equipes, feito inédito para o esporte brasileiro em uma edição de Olimpíada.

Como resultado dos feitos de Rebeca, a atleta se tornou a maior vencedora de medalhas do Brasil na história dos Jogos, com seis no total. Anteriormente as quatro conquistas em Paris, a brasileira já havia faturado um ouro e uma prata em Tóquio.

Ginastas exibem medalhas nos aros olímpicos – Foto: Divulgação/COB

As conquistas da ginástica brasileira podem aumentar, já que o quinteto da rítmica aparece com chances de brigar por uma medalha após os bons resultados recentes nas etapas do mundial da modalidade.