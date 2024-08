Olimpíada: atleta do salto com vara fala sobre sucesso do ‘dote’

O francês Anthony Ammirati não imaginava que se tornaria um fenômeno nas redes sociais por um motivo inusitado ocorrido na Olimpíada de Paris. No último sábado (03), o atleta do salto com vara derrubou o sarrafo com a genitália e acabou eliminado da competição. Após o ‘feito’ se tornar viral, ele decidiu se pronunciar nesta quarta-feira (07).

Ammirati publicou um vídeo no TikTok onde brinca sobre o seu ‘fracasso’ que virou sucesso na web.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Ponto de vista: Você faz mais barulho pelo seu dote do que por suas performances”, legendou o francês, que aparece ‘paralisado’ na filmagem como se não acreditasse na repercussão do seu ‘feito’. O sucesso foi tanto que, de acordo com a TMZ, Ammirati recebeu uma proposta de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,5 milhão) de uma empresa de entretenimento adulto para tirar a roupa em frente às câmeras. Em declaração ao site da Federação Francesa de Atletismo, o atleta do salto com vara foi mais crítico sobre sua participação na competição e confessou estar “decepcionado” e “arrasado” com a eliminação. Mas reconheceu que era difícil a briga por uma medalha. Eliminação inusitada do francês Anthony Ammirati, de 21 anos, estava em sua terceira e última tentativa de saltar 5,70m. Porém, o francês acabou derrubando o sarrafo após o seu órgão sexual tocar o sarrafo. O ouro ficou com o sueco Armand Duplantis, que bateu o recorde mundial e olímpico ao saltar 6,25m. O americano Sam Kendricks ficou com a prata, enquanto o grego Emmanouil Karalis levou o bronze. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade Aceitar