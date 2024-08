Nos pênaltis, Corinthians elimina o Grêmio e segue na Copa do Brasil

Após 90 minutos sem gols, o Timão foi perfeito nas cobranças de pênaltis e contou com as falhas gremista para avançar no torneio

Os dois times começaram com o pé no freio e quase nada era criado. O primeiro lance só foi criado aos 15 minutos com Pedro Henrique. O atacante saiu na cara de Marchesín e parou em ótima defesa do arqueiro.

Nesta quarta-feira (7), o Corinthians eliminou o Grêmio, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Logo depois de outra igualdade sem gols, o Timão foi perfeito na disputa de pênaltis ao acertar os três chutes. Enquanto isso, o Tricolor chutou quatro bolas e acertou apenas uma. Com a vitória, o Alvinegro garantiu uma vaga entre os oito melhores da competição.

O lance acordou o Grêmio, que resolveu se soltar ao ataque e pressionou. Soteldo era a principal arma e costurava seus rivais para servir os companheiros. Quando resolveu definir, parou em defesa do goleiro Hugo Souza. A resposta do Timão veio em cabeçada de Romero.

Segundo tempo e Corinthians melhor

Na etapa final o Corinthians foi superior desde os minutos iniciais. sem sofrer com pressão do adversário, a equipe de Ramón Díaz começou a incomodar e com oportunidades claras. Em uma delas, Cacá bateu cruzado e Marchesín salvou. na sobra, Romero concluiu e Rodrygo Ely tirou em cima da linha.

Mais tímido no ataque, o Tricolor explorou os contra-ataques para tentar assustar. em um deles, Pavón foi lançado e achou Soteldo, que não alcançou o cruzamento rasteiro. Porém, a jogada foi anulada por posição de impedimento. Nos acréscimos, o Corinthians teve a bola do jogo com Matheus Araújo. Garro lançou e o garoto assustou na hora de finalizar. Afobado, ele bateu e Marchesín tirou com a ponta do pé.