Morata e Rodri, da Espanha, são suspensos pela Uefa; entenda o motivo

De acordo com o comunicado da entidade, os jogadores violaram os “princípios gerais de conduta, as regras básicas de conduta decente, por utilizarem eventos desportivos para manifestações de natureza não desportiva e por desacreditarem o futebol e a UEFA em particular”.

A Uefa suspendeu por um jogo o atacante Morata e o meio-campista Rodri por entoarem “Gibraltar é espanhol” na comemoração do título da Eurocopa. Assim, ambos irão cumprir a punição na partida contra a Sérvia, pela primeira rodada da Liga das Nações, que acontece no início de setembro.

Por fim, vale lembrar que Gibraltar é localizado no extremo sul da Espanha mas pertence à Grã-Bretanha. Ao longo da Guerra da Sucessão Espanhola (entre 1702 e 1714), os espanhóis cederam o território aos britânicos. Algo que aconteceu por meio do Tratado de Utrecht, em 1713, como parte do pagamento da guerra. No entanto, pedem a “devolução”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.