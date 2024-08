Kauã Elias, do Fluminense, projeta duelo contra o Juventude

Autor de quatro gols nos últimos seis jogos, Kauã Elias vive grande fase com a camisa do Fluminense. O Moleque de Xerém, de apenas 18 anos, é uma das apostas para buscar a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, em jogo decisivo contra o Juventude, nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

O camisa 19 ressaltou a importância do gol marcado por Thiago Santos no fim do duelo em Caxias do Sul e disse que, ao lado da torcida, o Flu tem tudo para avançar na competição.

