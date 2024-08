João Victor se recupera de lesão e deve reforçar o Vasco contra o Flu

Zagueiro está fora desde 29 de junho, quando sofreu contusão no joelho durante clássico com o Botafogo

Fora do time desde 29 de junho por uma contusão no joelho direito, o zagueiro João Victor deve voltar ao Vasco. Ele está recuperado da lesão parcial do ligamento colateral lateral, que o tirou de ação por um pouco mais de um mês.

Assim, ele deverá surgir entre os relacionados para o clássico com o Fluminense, no sábado (10), em jogo pela 21ª rodada do Brasileirão. A informação é do “ge”, na noite desta quarta-feira (7).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Lucas Piton se torna vice-artilheiro do Vasco em 2024