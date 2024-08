João Basso pode ‘reestrear’ pelo Santos contra o Paysandu

O zagueiro João Basso pode atuar novamente com a camisa do Santos após oito meses. O técnico Fábio Carille vai preservar o veterano Gil no embate contra o Paysandu, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira (9), às 20h (de Brasília), no Mangueirão. Assim, o jogador pode aparecer como titular da equipe.

Aliás, a última partida de João Basso pelo Santos foi a pior possível. Não pela atuação em si do jogador, mas pela importância do jogo. Isso porque o embate foi contra o Fortaleza, pela última rodada do Brasileirão do ano passado, que culminou no rebaixamento do Peixe.