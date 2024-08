Internacional encaminha a compra de Bruno Tabata junto ao Palmeiras

O Internacional está muito próximo de assegurar um desfecho positivo na negociação com o Palmeiras para contratar o meio-campista Bruno Tabata. O clube gaúcho está no mercado em busca de um substituto para Alan Patrick. Afinal, o camisa 10 do Colorado está machucado e deve voltar aos gramados apenas em setembro. De acordo com informações do portal “Nosso Palestra”, para a conclusão do negócio, faltam apenas detalhes burocráticos. Contudo, valores ainda não foram revelados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Assim, em um primeiro momento, Tabata chegaria com a condição de titular para a disputa somente do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Inter já sofreu eliminações na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Sem Alan Patrick, o titular da posição vem sendo o jovem Gabriel Carvalho, revelação das categorias de base. Outro fator que favorece a negociação é o bom relacionamento entre as diretorias. Tanto que recentemente fecharam um negócio pela ida do meio-campista Mauricio para o Palmeiras. A saída de Bruno é vista como uma solução pelo clube paulista, já que ele não estava nos planos da comissão técnica de Abel Ferreira.