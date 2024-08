Inter define valor para liberar Bustos para o River Plate

O Inter promete fazer jogo duro para negociar o lateral-direito Bustos com o River Plate. Afinal, o Colorado quer receber 4 milhões de dólares (R$ 22,4 milhões) pelos 45% dos direitos econômicos que possui. Apesar do impasse quanto aos valores, as tratativas podem ser sacramentadas ainda nesta quarta-feira (7).

Os Millonarios, por sua vez, ofereceram pouco mais de 5 milhões de dólares (R$ 28 milhões) pelos 100% dos direitos econômicos do jogador, segundo o “ge”. Assim, as negociações prosseguem para as partes chegarem a um denominador comum. Os outros 55% restantes são divididos entre o atleta e o Independiente, da Argentina.