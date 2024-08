Hugo Moura admite cansaço no Vasco por maratona

“Desde o jogo contra o Grêmio, naquele campo horrível, com muita chuva, campo muito pesado, dificultou muito a nossa sequência de descanso, de trabalho e de treino. Creio que não foi nada de parte técnica, é mais o cansaço que está no nosso corpo. Às vezes a gente fica mole, não podemos entrar assim, é tentar descansar porque a gente sabe que o calendário brasileiro é assim, temos três dias para irmos para o jogo contra o Fluminense, que vai ser um jogo difícil. O Fluminense vem em uma crescente e vamos jogar o jogo da vida”, admitiu.

O volante também reclamou do cansaço pela sequência de jogos. Afinal, o Vasco fez seis partidas em 17 dias (média de um jogo a cada 2,8 dias), sendo quatro deles fora de casa e em três regiões diferentes do Brasil.

“Não temos tempo para descansar. A gente não consegue descansar, são dois dias, quando mais bate o cansaço no jogador a gente já está no hotel concentrando para jogar. É entender jogo a jogo, entender o que o professor Paiva vem pedindo para a gente, sabemos do nosso poder dentro de casa, e seguir. Sábado já temos outro jogo muito difícil e temos que pontuar porque não podemos esquecer do Brasileirão”, disse.

Volante comemora vaga do Vasco

Sobre a vitória contra o Dragão, que valeu vaga nas quartas da Copa do Brasil, Hugo celebrou o retorno do time à tal fase.