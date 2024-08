Grêmio x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

No Couto Pereira, em Curitiba, Grêmio e Corinthians medem forças nesta quarta-feira (7/8). É o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil e começa às 21h30 (de Brasília). O duelo acontecem em Curitiba, já que o estádio dos gremistas ainda não tem condições de receber jogos em razão das enchentes de maio em quase todas as cidades do Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre. No confronto de ida as equipes ficaram no empate sem gols na Neo Química Arena. Assim, quem vencer avança e um novo empate leva a decisão para as penalidades.

Este jogo de gigantes que já foram campeões mundiais terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 20h (de Brasil), sob o comando do premiado Cesar Tavares, que também estará na narração.