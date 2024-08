Gabriel Medina ‘reproduz’ foto icônica no Louvre e faz brincadeira

O surfista brasileira Gabriel Medina já está em Paris após disputar às provas do surfe em Teahupoo, no Taiti. O medalhista de bronze marcou presença nas disputas do skate park e também desfrutou de pontos turísticos da cidade luz. Inclusive, aproveitou para reproduzir sua foto histórica no Museu do Louvre.

Assim que completou onda, Medina ‘voou’ para o registro que se tornou histórico – Foto: Jerome Brouillet/AFP via Getty Images

Nesta quarta-feira (07), Medina fez uma publicação em sua conta no Instagram onde aparece na frente da icônica atração francesa. Na imagem, o brasileiro repete os gestos da foto que marcou sua participação nos Jogos Olímpicos.