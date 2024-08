Fluminense luta, mas só empata com Juventude e é eliminado da Copa do Brasil

O Fluminense insistiu, mas não superou o ferrolho do Juventude e deu adeus à Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Tricolor buscou o empate com o time Jaconero por 2 a 2, no Maracanã, pelas oitavas da competição. Lucas Barbosa fez logo no início e Marcelinho marcou no fim. Os cariocas, aliás, marcaram nos acréscimos com Kauã Elias e Keno. Os tricolores ficaram a maior parte do tempo no ataque, mas esbarraram na boa atuação do goleiro Gabriel e a defesa bem postada. No agregado, 5 a 4 para o time de Caxias de Sul.

Agora, o Juventude vai esperar o sorteio para saber o próximo adversário pela Copa do Brasil. Além disso, embolsa mais R$ 4,515 milhões de premiação por avançar. O Fluminense, agora, faz clássico com o Vasco, neste sábado, às 21h30, no Nilton Santos. O time Jaconero, por sua vez, enfrenta o líder Botafogo, às 11h, no domingo, no Alfredo Jaconi.

Ataque contra defesa

Atrás do placar por causa do jogo de ida, o Fluminense tomou as iniciativas e foi ao ataque. Mas o Juventude foi mais eficiente. Na primeira oportunidade, Lucas Barbosa aproveitou um escanteio e marcou de cabeça para calar o Maracanã. Pouco tempo depois, Fábio fez uma linda defesa para salvar. Mas depois a equipe de Caxias do Sul se fechou, enquanto o Tricolor foi para frente. Contudo, a equipe carioca mais trocou passes do que teve chances propriamente. Os tricolores, aliás, fecharam com mais de 70% de posse de bola. Kauã Elias arriscou de fora da área, mas tranquilo para Gabriel. Foi a melhor chance durante o jogo.