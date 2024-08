Fluminense divulga relacionados para duelo decisivo com o Juventude

No jogo de ida, o técnico Mano Menezes poupou alguns jogadores em virtude do intenso calendário do futebol brasileiro. No entanto, para conseguir a vaga nas quartas de finais, o comandante colocará em campo o que tem de melhor nesta quarta-feira (7).

Após o triunfo sobre o Bahia, o Fluminense volta suas atenções para o jogo de volta das oitavas de finais da Copa do Brasil. Assim, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Caso conquiste a vitória por apenas um gol, a vaga será definida nos pênaltis.

Dessa forma, Thiago Silva, André, Jhon Arias e Paulo Henrique Ganso voltam ser titulares pela Copa do Brasil. O defensor ficou no banco de reservas no Alfredo Jaconi, enquanto o meio-campista ficou no Rio de Janeiro. Os dois últimos entraram no segundo tempo, e o colombiano fez o cruzamento para o gol de Thiago Santos.

Para o duelo no Maracanã, que terá mais de 40 mil torcedores, o Fluminense não poderá contar com Germán Cano, Nonato, Marquinhos e David Terans. Os quatro se recuperam de suas respectivas lesões e estão fora do duelo decisivo.