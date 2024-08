Flamengo suporta pressão total do Palmeiras: perde, mas avança na Copa do Brasil

Verdão massacrou no jogo inteiro e, mesmo fazendo um gol logo no início, ficou no 1 a 0. Como o Flamengo fez 2 a 0 na ida, está nas quartas

O Flamengo não fez uma boa partida. Afinal, foi pressionado o jogo inteiro pelo Palmeiras na noite desta quarta-feira (7/8) no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque. Para piorar, levou um gol logo no início. Mas, como Deus foi Rubro-Negro, o time conseguiu sustentar o resultado. Pior para o Verdão. Afinal, como no jogo de ida o rubro-negro venceu por 2 a 0, o triunfo em casa por 1 a 0 não foi suficiente e eliminou o time paulista. Flamengo nas quartas

Agora o Flamengo aguarda o sorteio para saber qual o seu rival nas quartas de final. Além disso, embolsa mais R$ 4,515 milhões de premiação por avançar.

Início insano do Palmeiras e.. gol!

O Flamengo nada fez em seis minutos. Todo atrás, sofrendo pressão insana de um Palmeiras que, antes dos cinco minutos, teve quatro finalizações. Em uma delas, Raphael Veiga chutou para defesa parcial de Matheus Cunha. Na sobra, Mayke fuzilou para o goleiro do Flamengo mandar a escanteio. Nesta cobrança, aos seis, Caio Paulista cruzou na cabeça de Vitor Reis. A auxiliar Maria Mastella deu impedimento. Entretanto, o VAR confirmou o gol. Verdão 1 a 0, para explosão da torcida palestrina.