Flamengo: Bruno Spindel e Marcos Braz reclamam de arbitragem e falta de critério

Dirigentes são os únicos pelo lado do Rubro-Negro a falarem com a imprensa após classificação contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil

O Flamengo se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Contudo, mesmo passando de fase, a diretoria do clube carioca criticou a arbitragem e reclamou de um pênalti não marcado. Bruno Spindel e Marcos Braz falaram ao final do duelo contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Desse modo, Bruno Spindel, diretor-executivo de futebol do Flamengo, alega, portanto, que Murilo, defensor do Palmeiras, cometeu um pênalti. No entanto, o árbitro Daronco não marcou a penalidade.

“Estamos decepcionados com os critérios da arbitragem, especialmente em relação aos pênaltis. Um braço aberto na área. Todos os zagueiros colocam o braço para trás do corpo para não aumentar o espaço corporal. Acreditamos que o VAR deveria ter chamado e marcado o pênalti. No fim do jogo, notamos uma grande disparidade de critérios nas faltas e nas cargas por trás. Houve uma falta em Pedro, com uma carga por trás, e um número enorme de faltas em disputas dos nossos zagueiros e laterais perto da nossa área. Lances semelhantes tiveram critérios muito diferentes”, afirmou o dirigente.