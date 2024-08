Flaco López vê ‘derrota dura’ para o Palmeiras e avalia expulsão de Abel

O atacante Flaco López, do Palmeiras, teve um gol anulado por milimétros na vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Flamengo nesta quarta (7), pela volta das oitavas da Copa do Brasil. Apesar do triunfo no Allianz Parque, o Verdão se despede do torneio, já que perdeu por 2 a 0 na ida. O argentino definiu a eliminação como uma “dura derrota”.

Contudo, López valorizou a postura do time alviverde em comparação com o jogo no Rio de Janeiro.

“Às vezes é difícil falar depois de uma derrota tão dura para nós… Faz parte do futebol. Esse é um time que luta até o fim, e hoje foi a demonstração. Por um milímetro no futebol tudo muda para gente. Hoje, voltamos a ser o Palmeiras que todo mundo conhece. É levantar a cabeça e continuar”, disse ele, ao Prime Video.