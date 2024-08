Fabrício Bruno aceita oferta de clube francês; agente do jogador se reúne com diretoria do Flamengo

O zagueiro Fabrício Bruno está perto de trocar o Flamengo pelo Rennes, da França. Os representantes do jogador, aliás, já acertaram os termos contratuais com os franceses (vínculo por quatro anos). Agora, a diretoria do Rennes precisará tratar do negócio com os membros da cúpula rubro-negra. Afinal, a primeira oferta não foi aceita pelo departamento de futebol rubro-negro. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nesta quarta-feira (7), dia em que o Flamengo decide a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, se reuniu com um dos agentes do zagueiro.