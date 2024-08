Em nota, Receita Federal justifica não isenção de IR para atletas olímpicos

Em esclarecimento, o órgão esclarece que nenhum atleta brasileiro paga imposto pelas medalhas recebidas nos Jogos Olímpicos. No entanto, refere-se às remunerações pagas pelo Comitê Olímpico do país, o COB.

Na última segunda-feira (5), dia do encaminhamento da proposta, a Receita Federal também esclareceu questões referentes ao tratamento tributário das medalhas olímpicas. Segundo o órgão, “as medalhas, bem como os troféus e quaisquer objetos comemorativos serão recebidos com admiração e aplausos” na chegada ao país.

“Art. 38. É concedido isenção do imposto de importação, do imposto sobre produtos industrializados, da contribuição para o PIS/Pasep-Importação, da Cofins-Importação e da CIDE-Combustíveis, nos termos, limites e condições estabelecidos em regulamento, incidentes na importação de:

“(…) Logo, a Receita Federal garante que entrar no país com a medalha olímpica é um processo rápido e fácil, sem burocracia. Os campeões brasileiros podem ficar tranquilos”.

I – troféus, medalhas, placas, estatuetas, distintivos, flâmulas, bandeiras e outros objetos comemorativos recebidos em evento cultural, científico ou esportivo oficial realizado no exterior ou para serem distribuídos gratuitamente como premiação em evento esportivo realizado no País;

II – bens dos tipos e em quantidades normalmente consumidos em evento esportivo oficial; e

III – material promocional, impressos, folhetos e outros bens com finalidade semelhante, a serem distribuídos gratuitamente ou utilizados em evento esportivo oficial.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se também a bens importados por desportistas, então desde que sejam utilizados por estes em evento esportivo oficial e recebidos em doação de entidade de prática desportiva estrangeira ou da promotora ou patrocinadora do evento”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.