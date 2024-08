Em busca da medalha de ouro, Seleção Brasileira chega em Paris

As brasileiras, finalistas, desembarcaram na capitão francesa na tarde desta quarta-feira. Decisão será no sábado, às 12h (de Brasília)

Após eliminar a Espanha, em Marselha (FRA), nas semifinais do futebol feminino dos Jogos Olímpicos, a Seleção Brasileira desembarcou em Paris no início da tarde desta quarta-feira (7). Será na capital francesa que a Canarinho vai decidir a medalha de ouro. Na decisão, aliás, terá pela frente os Estados Unidos. O Confronto será no sábado, às 12h, no Parc des Princes.

A viagem de Marselha para Paris, em trem de alta velocidade, levou cerca de três horas. Ao chegar no hotel em que ficará hospedada, a delegação brasileira foi recebida com festa.