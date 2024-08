Egito x Marrocos: escalações e onde assistir

A medalha de bronze no futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 será definida nesta quinta-feira (8). Egito e Marrocos se enfrentam, às 12h (de Brasília), no Estádio de La Beaujoire, em Nantes, para definir quem fica com o terceiro lugar da modalidade na competição. As seleções africanas perderam os duelos na semifinal para França e Espanha, respectivamente, e tentam encerrar a participação no torneio com uma medalha olímpica.

Como chega o Egito

O time comandado pelo técnico brasileiro Rogério Micale fez uma grande campanha nesta edição olímpica, mas acabou perdendo na semifinal para a França, na prorrogação. Agora, o Egito vai em busca da medalha de ouro para confirmar a boa trajetória nos Jogos Olímpicos de Paris.

Contudo, Rogério Micale será obrigado a mexer na equipe, uma vez que o zagueiro Omar Fayed foi expulso contra a França e vai cumprir suspensão nesta quinta-feira (8). Assim, Ahmed Eid, que atuou no empate em 1 a 1 diante do Paraguai, deve ganhar uma oportunidade entre os titulares.