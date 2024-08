Dupla de ouro? Everaldo Marques e Geninho são elogiados em rede social

Narrador e comentarista da Globo foram destaques em rede social pelo entrosamento e as reações na disputa do skate nesta quarta (07) em Paris

A conquista do bronze de Augusto Akio no skate street nos Jogos Olímpicos de Paris ganhou uma emoção a mais através de uma dupla que conquistou os brasileiros. O narrador Everaldo Marques e o comentarista Eugenio Amaral, o Geninho, brilharam tanto quanto o skatista durante a competição. Não faltaram elogios nas redes sociais para o trabalho dos dois na transmissão desta quarta-feira (07).

No X (antigo Twitter), tanto o narrador quanto o comentarista, especialista no esporte, apareceram em alta durante e depois das voltas dos skatistas. O bronze de Akio coroou as reações emblemáticas da dupla a cada volta dos competidores, com destaque para os brasileiros. Eles acabaram exaltados pelos internautas após o resultado.