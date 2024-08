Damián Suárez pede para deixar o Botafogo por infelicidade

Lateral-direito, titular durante toda a temporada, se recusou a viajar para Salvador no duelo contra o Bahia pela Copa do Brasil

Damían Suárez pegou todos de surpresa no Botafogo. O lateral uruguaio decidiu que vai deixar o Alvinegro por infelicidade ao não se adaptar ao Rio de Janeiro e fez um pedido à diretoria alvinegra para sair do clube. A decisão aconteceu após treino da última terça-feira. John Textor, em Paris, já sabe da situação.

O camisa 22 participou normalmente do treino e até seria escalado no time titular. A posição do Botafogo, entretanto, é que o uruguaio só sai mediante o pagamento da multa contratual. Ele possui contrato até 2025. Mesmo assim, Damián se recusou a viajar.