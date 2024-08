Confira os jogos desta 4ª feira (7/8) pela Champions League

Terminou nesta quarta-feira (7/8) os jogos de ida da terceira fase eliminatória da Champions League. Foram três duelos, que se somam aos sete jogos desta terça-feira. Em Praga, os tchecos do Slavia fizeram 3 a 1 nos belgas do St Gilloise. Já na Bratislava, o Slovan Apoel sofreu, mas fez 2 a 0 no Apoel Nicosia. Por fim, o campeão polonês Jagiellonia, jogou em casa. Mas perdeu para o campeão norueguês Bodo/Glimt, por 1 a 0.

Vale citar que esta fase garantirá dez vagas para os playoffs, a útima fase eliminatória e uma Champions com um novo regulamento e mais equipes na fase principal, que não é mais de grupos (clique aqui e entenda). Os times que avançarem de fase se juntarão a Estrela Vermelha (Sérvia), Galatasaray (Turquia), Young Boys (Suíça) e Dinamo Zagreb (Croácia), mas que entram apenas nesta última fase de repescagem. Enfim, são estes mata-matas que definirão os últimos classificados para a fase de liga.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como foram os jogos desta 4ª da Champions

Na República Tcheca, ou Chéquia, o Sparta confirmou seu favoritismo diante do St. Gilloise. Chorý, fez dois gols no primeiro tempo e Dorley ampliou na etapa final. Já no fim, o time belga dominou com um gol de Buzek. Assim, com essa derrota, o St.Gilloise tem de vencer por dois gols em casa para levar aos pênaltis. Ou três para avançar diretamente.