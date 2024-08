Com expulsão polêmica, Botafogo perde para o Bahia e está fora da Copa do Brasil

Com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, o Botafogo não resistiu a pressão, perdeu para o Bahia por 1 a 0, na Fonte Nova, e está eliminado da Copa do Brasil. Gregore levou o vermelho de forma bem questionável ainda na etapa inicial e fez falta para a equipe. O Tricolor de Aço se aproveitou da situação, empilhou chances e marcou com Luciano Rodríguez aos 41 minutos para avançar na competição.

Com o resultado, o Botafogo dá adeus à competição, enquanto Bahia espera o sorteio para saber o adversário. Agora, o Alvinegro enfrenta o Juventude, às 11h, no domingo, no Alfredo Jaconi. Mais tarde, às 16h, o Tricolor terá clássico com Vitória, na Arena Fonte Nova.

Muita transpiração e expulsão polêmica

Jogo de muita transpiração no primeiro tempo. O Botafogo teve as melhores chances, mas saiu para o intervalo com um a menos. O meio-campista Gregore foi expulso, de maneira bem questionável, depois de revisão do VAR em lance com Arias nos minutos finais. Depois de bom início, o Bahia teve dificuldades contra a forte marcação dos cariocas. Mas teve boa jogadas com Arias pelo lado direito de ataque. A equipe de Rogério Ceni pouco criou.