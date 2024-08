Brasileirão Sub-20: De virada, Botafogo vence o Santos

Mesmo com um jogador a menos desde o início do jogo, Peixe abriu o placar; Alvinegro buscou a virada ainda no primeiro tempo Crédito: Jogada 10

De virada, o Botafogo venceu o Santos por 3 a 2, pela 17° rodada da primeira fase do Brasileirão Sub-20, na tarde desta quarta-feira (7). A partida aconteceu no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. No primeiro tempo, o Peixe ficou com um jogador a menos aos 13 minutos. O goleiro Gustavo Jundi colocou a mão na bola fora da área e recebeu vermelho direto. Ainda assim, aos 27 minutos, o atacante Alejandro Villarreal abriu o placar para o time paulista, quando, após cruzamento de Miguelito, ele recebeu a bola na pequena área e empurrou para o fundo da rede. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Logo depois, aos 34, o lateral-direito alvinegro Rodrigo Guet deixou tudo igual de cabeça após Fabiano cobrar uma falta lateral com um cruzamento na área. E nos acréscimos, aos 46, Kayke virou para o time carioca de pênalti. Na segunda etapa, Fabiano ampliou aos quatro minutos. Dessa vez, Rodrigo Guet retribuiu a assistência, cruzou pra área e o atacante finalizou. Aos 22 minutos, Hyan descontou para o time paulista após um rápido contra-ataque.