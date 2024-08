Brasil neste 7/8: Japinha é bronze no skate; Isaquias avança pelo bi na canoagem

Quarta-feira em Paris ainda teve as classificações de Piu nos 400m com barreira e dupla feminina brasileira no vôlei de praia.

A quarta-feira (7/8) dos Jogos Olímpicos marcou a 14ª medalha brasileira em Paris. No skate park, Augusto Akio, o Japinha, ficou com o bronze na Arena La Concorde ao obter a nota 91.85 – os atletas tem três oportunidades de fazer as manobras e prevalece a avaliação mais alta. Pedro Barros, prata em Tóquio 2020, terminou em quarto lugar com 91.65 e quase obteve um segundo pódio. Luigi Cini, o outro representante do Brasil na final, ficou em sétimo lugar ao receber 76.89. O australiano Keegan Palmer levou o bicampeonato da modalidade, com 93,11, e a prata foi para o americano Tom Schaar (92.23).

Na canoagem, Isaquias Queiroz, medalhista de ouro no C1 1000m em Tóquio, assegurou lugar nas semifinais da categoria. O atleta baiano chegou em segundo lugar na sua bateria, atrás do tcheco Martin Fuksa, e nem precisou passar pelas quartas de final. A reta final da prova será na sexta-feira. Antes, nesta quinta, o brasileiro encara as semifinais do C2 500 ao lado de Jack Godmann. Vale lembrar que Isaquias acumula quatro pódios olímpicos e ainda pode igualar em Paris o recorde da ginasta Rebeca Andrade, que, com seis medalhistas, é a atleta mais laureada do Brasil em Jogos Olímpicos.

Piu sofre, mas avança no atletismo

O dia também teve a classificação de Alison dos Santos, o Piu, para a final dos 400m com barreiras do atletismo. No entanto, a prova no Stade de France acabou ganhando tintas dramáticas para o brasileiro. Um dos favoritos ao ouro, ele ficou apenas na terceira colocação da primeira bateria, atrás do norueguês Karsten Warholm e do francês Clement Ducos. Dessa forma, precisou aguardar a disputa de mais duas séries para garantir sua passagem à decisão com um dos melhores tempos. No fim, Piu teve o quarto melhor tempo geral e segue atrás de sua segunda medalha olímpica – ele foi bronze em Tóquio 2020.