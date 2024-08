Boca Juniors tem problemas antes do jogo contra o Cruzeiro

Cruzeiro e Boca Juniors entram em campo, na próxima semana, e disputam as oitavas de final da Copa Sul-Americana. E o clube argentino tem problemas em estrelas internacionais para o confronto com o time brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O atacante Edilson Cavani e o zagueiro Marcos Rojo ficaram fora do último confronto da equipe, pelo Campeonato Argentino. Eles estão afastados e fazem trabalhos diferentes do restante do elenco. A justificativa é que fazem atividades em busca de melhor condicionamento físico.