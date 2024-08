Athletico-PR tem interesse em Praxedes, que está no Vasco

O Vasco pode perder um jogador de seu elenco para o restante da temporada. Afinal, o Athletico-PR tem interesse na contratação de Praxedes, que pertence ao Red Bull Bragantino, e está emprestado ao Cruz-Maltino até o fim de 2024. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, neste primeiro momento, o Furacão tem conversado com os representantes do atleta antes de dialogar com os dois clubes e alinhar a negociação.